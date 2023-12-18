Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yanlarında bulunan ekipmanlar da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri kaçak kazı ile define arayan 2 kişiyi suçüstü yaptı.

Olay, Emirdağ ilçesi Emirin köyü Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın yanlarındaki ekipmanlar ile kaçak kazı yaptıklarını fark etti. Ardından olay yerine giden ekipler Ö.Y. (35) ile N.D. (46) isimli şahısları gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler alan tarama cihazı, kürek, balyoz, dedektör, delici matkap, murç, çekiç ve levye ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Emirdağ Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title