Polis kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adresi yapılan baskın da kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sultandağı ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ifade değerlendiren polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol ile mücadele çerçevesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR