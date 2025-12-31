Haberler

Polis kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele

Güncelleme:
Yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimine karşı yapılan operasyonda Sultandağı ilçesinde bir adreste 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adresi yapılan baskın da kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sultandağı ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ifade değerlendiren polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol ile mücadele çerçevesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
