Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ş.E., isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR