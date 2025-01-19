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Afyonkarahisar'da Gölün Derinliklerinde Kayıp Arkadaşını Kurtarmak İsterken Boğulan Genç

Afyonkarahisar'da Gölün Derinliklerinde Kayıp Arkadaşını Kurtarmak İsterken Boğulan Genç
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Afyonkarahisar'da arkadaşını göletten kurtarmak isteyen bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olay, Akdağ Tabiat Parkı'nda fotoğraf çekerken meydana geldi. Ekiplerin 2 saatlik uğraşı sonrası genç adamın cansız bedeni çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da fotoğraf çektirirken gölete düşen arkadaşını kurtarmak isteyen şahıs, boğularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu göletten çıkarılabildi.

Olay, Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.A., R.İ. ile E.K., gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti. Baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirdikleri esnada F.A., dengesini kaybederek suya düştü. R.İ. ile E.K., arkadaşları F.A.'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K.'yi göletten kurtarmayı başardı ancak R.İ. gözden kayboldu. Ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla gölete giren AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren uğraş sonucu R.İ.'nin cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından R.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki morga götürüldü.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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