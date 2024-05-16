Afyonkarahisar'da genç silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 20 yaşında bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.D., S.K., A.Ö. ve B.S.T. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.Ö. ile B.S.T, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Dün, Akpınar Mahallesi'ndeki Kuruçay baraj yolunda başından silahla yaralanan T.A.Ö., kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıyı gözaltına almıştı. Polis olayla ilgili 2 tabanca ele geçirmişti. - AFYONKARAHİSAR