Balkondan düşen saksı az kalsın faciaya neden olacaktı

Afyonkarahisar'da güçlü fırtına esnasında bir vatandaş, bir balkondan düşen saksının otomobilinin üzerine düşmesiyle ölümden döndü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir şahıs fırtınadan dolayı aracının üzerine saksı düşmesi sonrası ölümden dönerken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte olumsuz hava şartları devam ediyor. Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği kentte fırtına dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olayla yaşandı. Şuhut ilçesinde ise bir dükkana alışveriş için giren vatandaş çıkışta aracına binmek üzereyken balkondan düşen saksı nedeniyle ölümden döndü. Saksının birkaç saniye ile vatandaşı teğet geçerek otomobilin üzerine düştüğü an güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
