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Afyonkarahisar'da FETÖ Üyesi Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezasıyla aranıyordu.

Afyonkarahisar'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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