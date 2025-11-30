Haberler

Afyonkarahisar'da Feci Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında ölenlerin kimliklerini tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 23 AB 204 plakalı Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 25 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 21 kişiyi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, otobüsün Elazığ'dan Muğla'ya gittiği öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda uzunluğu yaklaşık 3 kilometreye varan uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu karayolunu tekrardan ulaşıma açtı. - AFYONKARAHİSAR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
