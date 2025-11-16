Haberler

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarptığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö.'yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 12 yaşındaki B.A., müdahale'ye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, tır sürücüsü N.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
5 gollü destansı maç! 90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular

90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.