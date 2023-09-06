Afyonkarahisar'da Dayılar Arasında Çıkan Tartışmada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada E.S., dayıları İbrahim Kazak ve Kadir Kazak'a pompalı tüfekle ateş etti. İbrahim Kazak hayatını kaybederken, Kadir Kazak ise yaralandı. Olayın ardından E.S. gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da çıkan tartışmada E.S. (25), dayıları İbrahim Kazak (45) ve Kadir Kazak'a (40) pompalı tüfekle ateş etti. İbrahim Kazak hayatını kaybederken, Kadir Kazak ise yaralandı. Olayın ardından E.S. gözaltına alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında Merkez Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Kazak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralanan Kadir Kazak, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis E.S.'yi olay yerinde gözaltına alırken, suç aleti tüfeğe de el koydu.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim Kazak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay yerine gelen İbrahim Kazak'ın yakını Kardeşimi getirin, bir kere daha göreyim, kardeşim gitti diyerek fenalaştı. Yakınları kadını hastaneye götürdü.

Dayılarını vuran E.S. verdiği ilk ifadesinde daha önce tartıştığı öz dayısı Kadir Kazak'ın kendisine hakaret ederek, darbettiğini belirtti. Bugün diğer dayısı İbrahim Kazak ile tartıştığını, eve gittikten sonra minibüslerinde görevli şoförü tehdit ettikleri için geri geldiğinde çıkan tartışma üzerine iki dayısını da vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)