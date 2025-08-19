Afyonkarahisar'da Bandrolsüz 4 Milyon 300 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Polisin Dinar ilçesinde durdurduğu tırda yapılan aramalarda toplam 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da polisin durdurduğu tırda 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Dinar ilçesinde şüphe edilen bir tır ekiplerce durduruldu. Tırın içerisinde ve dorsesinde yapılan aramalar neticesinde, 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
