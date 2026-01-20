Haberler

Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslar arasında 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs jandarma tarafından yakalanırken, şahıslardan 13'ü ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
