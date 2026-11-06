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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılarda öğretmen Hilal Mete toprağa verildi

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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılarda öğretmen Hilal Mete toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılarda öğretmen Hilal Mete toprağa verildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete, meslektaşları ve öğrencilerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Vali Dr. Naci Aktaş da katıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarda katledilen öğretmenlerden Hilal Mete, meslektaşları ve öğrencilerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tören alanında acı dolu feryatlar yükselirken, cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

İhsaniye ilçesinde cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi tören alanına getirildi. Genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı naaşının getirilmesiyle birlikte yakınları sinir krizleri geçirirken, alanda yükselen feryatlar yürekleri dağladı.

Cenaze merasimine kederli ailenin yanı sıra Vali Dr. Naci Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü üyeleri, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yardımcısı Yelkenci ve protokol üyeleri acılı aileye taziyelerini iletirken, genç öğretmenin tabutuna sarılan öğrencileri ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Hilal Mete'nin cansız bedeni, defnedilmek üzere Bayraktepe Mezarlığı'na götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş İhsaniye ilçesinde, İsmail Şen ise İscehisar ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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