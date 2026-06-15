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Öğrenci ve vatandaşlara güvenli trafik anlatıldı

Öğrenci ve vatandaşlara güvenli trafik anlatıldı
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Afyonkarahisar'ın 5 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitime 23 öğretmen, 768 öğrenci ve 137 vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar'ın 5 ilçesinde vatandaşlara ve öğrencilere jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Sandıklı, Başmakçı, Bayat, Emirdağ, Bolvadin ve kent merkezinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına 23 öğretmen, 768 öğrenci ve 137 vatandaşın katılım sağladığı belirtildi. Eğitimde katılımcılara emniyet kemeri başta olmak üzere güvenli trafiğin sağlanmasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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