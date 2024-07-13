Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 2 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan F.Ç. isimli şahıs, jandarmanın takibi sonucu Aşağıpiribeyli köyünde yakalandı.

Afyonkarahisar'da 2 farklı suçtan toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde F.Ç., isimli şahsın hükümlü veya tutuklunun kaçması ve büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından iki ayrı suç kaydı ile toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi. Şahıs ardından ekiplerin yaptığı takip sonrası Emirdağ ilçesi Aşağıpiribeyli köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

 Markette kilosu 100 TL, üretici ise 'Satamadım' diyerek çürümeye bıraktı

Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title