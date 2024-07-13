Afyonkarahisar'da 2 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 farklı suçtan toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde F.Ç., isimli şahsın hükümlü veya tutuklunun kaçması ve büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından iki ayrı suç kaydı ile toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi. Şahıs ardından ekiplerin yaptığı takip sonrası Emirdağ ilçesi Aşağıpiribeyli köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR