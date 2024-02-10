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Afyonkarahisar'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da üç ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis suçu bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İhsaniye ilçesinde gerçekleşen operasyon sonucunda şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da üç ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis suçu bulunan şahsı jandarma yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 17 yıl, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., isimli şahıs İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsaniye Jandarma JASAT Dolandırıcılık Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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