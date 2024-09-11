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Zeytin Dalı Harekatı'nda Silah Kazasında Şehit Düşen Çavuş Onur Çapan'ın Haberi Ailesine Verildi

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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde eğitim sırasında meydana gelen silah kazasında 33 yaşındaki Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan şehit oldu. Acı haber, Afyonkarahisar'daki ailesine protokol üyeleri tarafından iletildi. Çapan, evli ve iki kız çocuğu babasıydı. Ailesinin yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında şehit olan Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'daki ailesine verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan (33) şehit düştü. Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Piyade

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