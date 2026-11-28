Afganistan'ın Kunar kentinde patlayıcı deposu patladı, 7 öğrenci öldü, 99 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın Kunar vilayetinde okul yakınındaki patlayıcı deposunda patlama meydana geldi; 7 öğrenci öldü, 99 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qani patlamanın madencilik şirketlerine ait depoda olduğunu belirtirken soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Afganistan'ın Kunar kentindeki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti, 99 öğrenci yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesinde meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani yaptığı açıklamada, patlamanın okul yakınlarındaki madencilik şirketlerine ait patlayıcı madde deposunda meydana geldiğini, 7 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 99 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Qani, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Öte yandan, patlamanın ardından ilk açıklamayı yapan Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan, patlamanın okulda meydana geldiğini belirtmiş, ölü ve yaralılar olduğunu aktarmıştı.