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Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor

Türkiye'ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 227 Afganistanlı göçmen ise yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

Malatya'da üç gün içerisinde toplam 681 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.

(Hatice Yetmen/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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