AFAD, kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı 3. Sayfa Haberleri AFAD, kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 30 kilometreye ulaşırken, günlerdir sırada bekleyen sürücülere Edirne AFAD ekipleri su ve kumanya yardımı yaptı. Afad, kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı EDİRNE - Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 30 kilometreye ulaşırken, günlerdir sırada bekleyen sürücülere Edirne AFAD ekipleri su ve kumanya yardımı yaptı. Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesi ve yetersiz çalışması nedeniyle Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometre tır kuyruğu oluştu. Günlerdir sırada bekleyen ihracatın kahramanları tır sürücülerine Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kumanya ve su dağıttı. Sürücüler, AFAD ekiplerine teşekkür etti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa Hamzabeyli Sınır Kapısı Bulgaristan Edirne AFAD 3. Sayfa Genel Haberler

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