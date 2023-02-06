AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu anda 130 tane artçı deprem meydana geldi.
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu anda 130 tane artçı deprem meydana geldi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu anda 130 tane artçı deprem meydana geldi. Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, 5 bine yakın araç görevlendirilmiştir. Hava yoluyla afet bölgelerine nakiller söz konusu. 5 bin çadır bölgeye sevk edilmiş, 60 bine yakın battaniye ve çadır içi malzeme afetzedelere ulaştırılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa