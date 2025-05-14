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ADÜ Hastanesinde 'Bıçak Parası' İddiasıyla Gözaltı

ADÜ Hastanesinde 'Bıçak Parası' İddiasıyla Gözaltı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görevli bir profesör ve sekreteri, hasta ve yakınlarından rüşvet alma iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, 14 farklı hastadan para aldığına dair delil buldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor ve sekreteri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. U.G.'nin bazı hastalardan usulsüz şekilde maddi taleplerde bulunduğu yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor ve sekreteri çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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