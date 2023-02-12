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Adıyaman ve Malatya'dan depremzedeler uçaklarla Ankara'ya tahliye ediliyor

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman ve Malatya'dan depremzedeler uçaklarla Ankara'ya tahliye ediliyor

Adıyaman ve Malatya'dan depremzedeler Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile Ankara'ya tahliye ediliyor.

Adıyaman ve Malatya'dan depremzedeler Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile Ankara'ya tahliye ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, ilk günden bu yana durmaksızın depremden kurtarılan vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine devam ediyor. Hep birlikte Türkiye" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Adıyaman Malatya Ankara 3. Sayfa Haberler

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