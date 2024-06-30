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Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı

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Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde meydana gelen kazada, traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde Mehmet P. idaresindeki 02 ABG 577 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Suvarlı Besni Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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