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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan 59 şahıs yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalar sonucunda 59 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, son bir hafta içerisinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yaptıkları devriyeler ve uygulamalar çerçevesinde çeşitli suçlardan haklarında araması bulunan 35 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda üzerlerinde 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 3 gram bonzai, 30 adet sentetik ecza hap ve 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı yakaladıkları 15 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda internet üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan 9 şahsı da yakaladı.

Son 1 hafta içerisinde toplam 59 şahıs hakkında adli işlem yapan jandarma ekipleri aynı zamanda Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde bulunan 53 vatandaşa siber suçlarla mücadele farkındalık eğitimi, Adıyaman merkez jandarma bölgesinde de huzur ve güven faaliyeti kapsamında okul servis araçları denetimini gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 49 okul servisi denetlenirken 797 öğrenciye eğitim verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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