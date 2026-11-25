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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muzaffer G., yönetimindeki 06 AP 9787 plakalı otomobil, Adıyaman istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akpınar mevkiinde şarampole girerek ağaca çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Necmi G. ve Tuncay G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı