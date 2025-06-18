Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda Tır Devrildi, Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda Tır Devrildi, Yangın Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman-Gölbaşı karayolunda, tekeri patlayan bir tır devrildi ve ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen kazada, tekeri patlayan bir tır devrildi. Kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Edip Tekin idaresindeki 34 BA 9204 plakalı tır, seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın hemen ardından sürüklenmekten kaynaklı araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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