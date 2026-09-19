Adıyaman Fatih Mahallesi'nde iki grup kavgaya tutuştu, bıçaklanan 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki, grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Fevzi A., vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı