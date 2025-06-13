Adıyaman Doğa Koleji'nde Coşkulu Dil Festivali

Adıyaman Doğa Koleji'nde Coşkulu Dil Festivali
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Adıyaman Doğa Koleji'nde anaokulu, 1. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen dil festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Renkli etkinlikte minik öğrenciler sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldı.

Adıyaman Doğa Kolejinde anaokulu, 1. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen dil festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenci velilerinin yanı sıra okul yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı. Minik öğrencilerin sergilediği performanslar izleyicilerden tam not aldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde öğrenciler hazırladıkları gösterilerle büyük beğeni toplarken, katılımcılar etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Dil Festivali sonunda okul yönetimi, etkinliğe katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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