Haberler

Adıyaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da başlayıp kontrol altına alınan orman yangını, yeniden alevlenince 6 helikopterle müdahale edildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm olmazken, birçok çam ağacı zarar gördü.

Adıyaman'da, önceki gün başlayan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Yangın, gündüz saatlerinde 6 helikopterin havadan yaptığı müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uzun köy Düzağaç mezrası yakınlarında bulunan Çirkin Deresi mevkiinde önceki gün ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, jandarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve bölgenin dağlık arazi olması nedeniyle helikopter desteği istenmişti. Akşam saatlerine kadar devam eden müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Söndürülen yangın sabah saatlerinde yeniden başladı. Yangının başlaması sonrası olay yerine yeniden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın yerine kayalık bölge olmasından dolayı ulaşamadı. Durum üzerine olay yerine 6 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye gelen helikopterlerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterler tarafından yapılan soğutma çalışmalarının da ardından bölgeden ayrıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ise çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
6. kattan düşen Güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü

Patronundan Güllü'nün ölümüyle ilgili olay yaratacak iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
İsrail yeni bir savaşın hazırlığına başladı, İran füze denemelerini hızlandırdı

Komşuda çanlar çalıyor! Yeni bir savaşın hazırlığına başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.