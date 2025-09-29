Adıyaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, önceki gün başlayan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Yangın, gündüz saatlerinde 6 helikopterin havadan yaptığı müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uzun köy Düzağaç mezrası yakınlarında bulunan Çirkin Deresi mevkiinde önceki gün ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, jandarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve bölgenin dağlık arazi olması nedeniyle helikopter desteği istenmişti. Akşam saatlerine kadar devam eden müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Söndürülen yangın sabah saatlerinde yeniden başladı. Yangının başlaması sonrası olay yerine yeniden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın yerine kayalık bölge olmasından dolayı ulaşamadı. Durum üzerine olay yerine 6 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye gelen helikopterlerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterler tarafından yapılan soğutma çalışmalarının da ardından bölgeden ayrıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ise çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN