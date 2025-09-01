Adıyaman'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Abuzer Akyüz'ün Acı Hikayesi

Adıyaman'da, aracın çarpması sonucu kazada ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 1 Ağustos tarihinde Altınşehir Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Abuzer Akyüz'e, bir araç çarpmıştı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Akyüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Abuzer Akyüz, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akyüz'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN