Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz

Erdoğan'dan esnafa müjde! Kredi limiti arttırıldı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia

Adıyaman'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Uçar, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2143. Sokak'taki bir binanın 2. katında yalnız yaşayan 80 yaşlarındaki Mustafa Uçar, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Uçar'ın cenazesi, olay yerine çağrılan polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
img

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
img

Yeni sezondaki takımı duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

Belediye başkanından tek kişilik açılış
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.