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Adıyaman'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 71 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 71 Gözaltı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı boyunca yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 71 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 25 bin 600 TL para ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında yakalanan 71 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı zamanda 2 kilo 508 gram bonzai, bin 430 ml aseton, 222 sentetik hap, 116 gram skunk, 72 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 11 gram toz esrar, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 gram bonzai hammaddesi, 1 gram eroin ile 25 bin 600 TL uyuşturucudan elde edilmiş para ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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