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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçtan 5 Kilogram Esrar Çıktı

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Adıyaman'da şüpheli bir araçta yapılan aramada yakıt deposunda 5 kilogram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü D.Y. gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan bir aracın yakıt deposundan uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda hassas burunlu narkotik köpeği de yer aldı. Köpek tarafından aranması yapılan arabanın yakıt tankı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis ekiplerince yakıt tankı içerisinden çıkarılan toplam 5 kilogram ağırlığında esrar maddesine el konulurken araç sürücüsü D.Y. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçtan 5 Kilogram Esrar Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF MERT IŞIK - 3.Sayfa
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