Kahta'da uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs tutuklandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda 12,81 gram metamfetamin ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonda, 11 parça halinde, toplam 12,81 gram satışa hazır şekilde paketlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan E.Y., A.Ç., S.T. ve Ç.Ç. isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADIYAMAN