Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 11,50 gram sentetik kannabinoid, 359 gram esrar ve 29 bin 500 TL nakit para ele geçirdi. Üç şüpheli tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kahta Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 31 parça halinde toplam 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 parça halinde toplam 359 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan A.K., İ.E. ve M.C. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
