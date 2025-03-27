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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Adıyaman'da Narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta, narkotik köpeği Cadı ile yapılan aramada 24.54 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alınıp tutuklandı.

Adıyaman'da durdurulan araçta narkotik köpeği Cadı ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.Y. ile İ.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobil durdurularak arandı. Narkotik köpeği Cadı ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş 24.54 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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