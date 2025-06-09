Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 132 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 132 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Besni ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, M.Ö. isimli şahsın üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.Ö. isimli şahsı takibe aldı.

Yapılan takip sonucunda şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Besni Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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