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Adıyaman'da Uyuşturucu Etkisiyle Sokak Ortasında Yığılan Genç

Adıyaman'da Uyuşturucu Etkisiyle Sokak Ortasında Yığılan Genç
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Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu etkisindeki bir genç, sokak ortasında yığıldı. Vatandaşlar duruma müdahale ederek genci kaldırdı ancak hastaneye gitmeyi reddetti. Olay, madde kullanımındaki artışı bir kez daha gündeme getirdi.

Adıyaman'da, kullandığı maddenin etkisinde kalan bir genç sokak ortasına yığılıp kaldı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir genç kullandığı maddenin etkisinde kalarak sokak ortasına yığıldı. Kendinden geçen ve farklı hareketler yapıp sesler çıkaran kişiyi gören vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Bir süre sokak ortasında sırt üstü uzanan şahıs, vatandaşların müdahaleleri sonucu yol ortasından kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kendine getirilmeye çalışılan şahıs, hastaneye gitmeyi de kabul etmeyerek olay yerinden uzaklaştı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da madde kullanımında artış olduğunu bu tür olaylarla artık sıklıkla karşılaştıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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