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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimleri: 32 Şahsa İşlem Yapıldı

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimleri: 32 Şahsa İşlem Yapıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde son 10 günde 32 şahsa işlem yapıldı. 303,5 gram esrar, 581 gram sentetik kannabinoid, 3,04 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu denetimlerinde son 10 günde 32 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İl merkezinde yapılan çalışmalarda 26 farkı olayda 32 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'si tutuklanırken 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı alındı.

Denetimlerde 303,5 gram esrar maddesi, 581 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3,04 gram metamfetamin maddesi, 62 adet sentetik ecza hap, 3 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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