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Adıyaman'da Üst Geçitten Atlamaya Çalışan Genç Yakalandı

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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Adliyesi önündeki üst geçide çıkan genç, polis memurları tarafından atlamak üzereyken yakalandı. Genç, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Daha önce de aynı üst geçitten atlamaya çalıştığı belirlenen genç hakkında soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, üst geçitten 2.kez atlamaya çalışan genci adliye polisleri yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi ön kısmında bulunan üst geçide çıkan Adar T. (19), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi. Üst geçidin demir korkuluklarından aşağıya sarkan Adar T'yi fark eden Adıyaman Adliyesi'nde görevli polis memurları üst geçide doğru koşarak genci atlamak üzereyken yakaladı. Polis memurları tarafından üst geçitten indirilen genç, adliye bahçesine getirildi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince teslim alınan Adar T., polis memurlarının nezaretinde ambulansla tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan Adar T'nin 1 Aralık 2023 yılında yine aynı üst geçitten atlamaya çalıştığı ve vatandaşlar tarafından yakalanarak aşağıya indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Olaylar Güvenlik Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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