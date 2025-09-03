Adıyaman'da U Dönüşü Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile iki aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek Köyü yakınlarında U dönüşü yapmaya çalışan Ö.F., idaresindeki 01 AAE 829 plakalı otomobile, arkadan gelen H.K. yönetimindeki 27 DN 626 plakalı otomobil ile N.Ö. idaresindeki 01 ALP 244 plakalı minibüs çarptı. Kazada, sürücüler Ö.F. ve N.Ö. ile 01 AAE 829 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN