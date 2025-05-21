Adıyaman'da Trafo Patladı, Bir Tekniker Yaralandı

Adıyaman'da Trafo Patladı, Bir Tekniker Yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafonun patlaması sonucu bir elektrik teknikeri yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana gelen arıza, elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekiplerince onarılmak istendi. Arızayı gidermek üzere bölgeye giden ekiplerden elektrik teknikeri M.C.Ö., trafoda çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo alev aldı.

Patlama esnasında M.C.Ö., isimli tekniker yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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