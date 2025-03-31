Adıyaman'da Trafikte Demir Çubuklarla Yürüyen Araç Şaşırttı

Adıyaman'da bir kişi otomobilinin arkasında bağladığı demir çubuklarla trafikte ilerleyerek pes dedirtti.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde bir sürücü aracının arkasına bağladığı demir çubukları çekmeye başladı. Trafikte demir çubuklarla ilerleyen otomobil görenlerin de tepkisine neden oldu. Trafiği tehlikeye koyan otomobil, hiçbir şeye aldırış etmeden ilerledi. Otomobilin arkasına bağlı olan demir çubukların yol kenarında park halinde bulunan bazı otomobillere de değmesi sonucu hasara yol açtığı belirlendi. - ADIYAMAN