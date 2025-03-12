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Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 MA 2499 plakalı otomobil ile Mustafa K. idaresindeki 02 AER 599 plakalı otomobil, Otogar mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Selim Kadi El Z. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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