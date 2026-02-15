Haberler

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Yıldız idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Ahmet Yıldız ile araçta bulunan Berat Çelik, Yasin Çelik, Alper Çelik ve Mustafa Kartal yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

