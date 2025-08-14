Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
