Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Kayacak Köyü yol ayrımı yakınlarında Mehmet Ç., idaresindeki 06 DA 8119 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Ç., ile otomobilde bulunan Ömer Özkan Ö., ve Bayram Ö., yaralandı. Yaralılardan Mehmet Ç., ve Ömer Özkan Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Bayram Ö., ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN