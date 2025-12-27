İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Sıddık Eraslan idaresindeki 65 ND 169 otomobil ile Ebubekir T. (24), idaresindeki 27 AFK 194 plakalı otomobille, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Sıddık Eraslan, Ebubekir T., ile otomobilde bulunan Serpil E. (13), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sıddık Eraslan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Serpil E'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN