Adıyaman'da Ters Şeride Giren Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman'da, ters şeride giren otomobilin çimento tankeri ile çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEZ 800 plakalı otomobil, girdiği ters şeritte karşı yönden gelen S.D., idaresindeki 27 BBD 342 plakalı çimento tankeriyle çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil ilerleyerek şarampole girdi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 18 yaşındaki Abdülhamit Tabak, olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Müslüm P., ile Furkan K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Müslüm P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Abdülhamit Tabak'ın ise cenazesi olay yerine gelen polis bölge trafik ekipleri ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN